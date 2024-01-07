В Башкирии в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали, в том числе двое детей

ТАСС, 7 января. Две иномарки столкнулись на трассе в Нуримановском районе Башкирии. В результате два человека погибли и еще четыре, в том числе двое детей, пострадали, сообщили в ГИБДД республики.

По предварительной информации, авария произошла вечером на 39-м км дороги Уфа - Иглино - Красная Горка, столкнулись Renault Duster и Kia Rio. "В результате происшествия водитель и пассажир автомашины Kia погибли на месте до приезда скорой помощи, двоих несовершеннолетних детей госпитализировали в больницу. Водителя и пассажира Renault осматривают медики", - сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.