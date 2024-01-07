В Горловке поселок и улица остались без газа из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Иван Приходько уточнил, что газоснабжение будет восстановлено после работ, запланированных на 8 января

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Поселок Хладокомбинат и улица Промышленная в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ остались без газа, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько.

"В связи с повреждением в результате артобстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) газопровода высокого давления Д 276 мм, Горловское УГГ "Донбассгаз" предусматривают временную остановку газоснабжения жителям поселка Хладокомбинат и улицы Промышленная", - написал он.

Мэр уточнил, что газоснабжение будет восстановлено после работ, запланированных на 8 января.