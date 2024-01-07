В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина

Тело мужчины обнаружили возле автостоянки в Красносулинском районе региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Мужчина найден мертвым возле автостоянки в Красносулинском районе Ростовской области, следователи организовали проверку. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении вблизи автостоянки, расположенной в Красносулинском районе, тела 40-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в управлении.

Там добавили, что признаков криминальной смерти в ходе осмотра тела и места происшествия не выявлено.

Ранее в нескольких федеральных и региональных СМИ появилась информация об обнаружении в Ростовской области тела Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и работавшего в издании "Рабкор".