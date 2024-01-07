На 93-м км МКАД легковой автомобиль насмерть сбил женщину

Пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода, которая пыталась перейти МКАД. Она погибла, об этом ТАСС сообщили в московской ГИБДД.

"По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП женщина-пешеход умерла от полученных травм.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.