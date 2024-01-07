В Казахстане обнаружили провалившийся в воронку у шахты автобус

Глава администрации Павлодарской области республики Асаин Байханов сообщил, что будут усилены работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который должен добраться до транспортного средства

АЛМА-АТА, 7 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили автобус, который 4 января с находившимися в нем горноспасателями провалился в очистное пространство рядом с шахтой на руднике в Павлодарской области Казахстана. Об этом соообщил глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов по итогам проведенного в понедельник геосканирования местности.

"Результаты обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 м", - написал Байханов в своем Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). По его словам, "принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса". Байханов заверил, что поиск пропавших ведется "в круглосуточном режиме, не прекращаясь ни на минуту". Всего в поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что на месте 150-метрового обвала обнаружили тела двоих из четырех человек, находившихся в автобусе.

Инцидент произошел ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" недалеко от шахты Майкаинского рудника. По данным властей, в очистное пространство (которое образуется при извлечении полезных ископаемых - прим. ТАСС) провалился автобус с тремя спасателями и водителем автобуса. Предварительная длина обвала - 150-200 м, ширина - 500 м, глубина обвала - 150 м.