В Подмосковье разыскивают пропавшего рэпера Sir-J

Сергей Булавинцев выехал на электричке из Видного и до сих пор не вышел на связь

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в Московской области в ночь на 30 декабря, в настоящее время ведутся его поиски. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он выехал на электричке из подмосковного Видного в неизвестном направлении. И до сих пор он не вышел на связь", - сказал собеседник агентства и добавил, что полиция ведет поиски мужчины.

В правоохранительных органах также сообщили, что в ночь на 30 декабря в доме Булавинцева произошел пожар.

Sir-J - российский рэп-исполнитель, бывший участник рэп-групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя", RAPtila Camaradaz и Cre8ive.