Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с микроавтобусом в Якутии

В результате происшествия один человек погиб, семеро пострадали

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", - рассказали в ведомстве и добавили, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Константину Антохову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего на федеральной дороге "Вилюй", один человек погиб, семеро пострадали.