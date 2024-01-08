В Якутии сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Травмы получили шестеро взрослых и ребенок

ТАСС, 8 января. Два человека, которые пострадали в результате произошедшего 7 января ДТП с микроавтобусом на федеральной трассе "Вилюй" в Якутии, находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный Минздрав.

"Вчера, 7 января, семь пострадавших в ДТП были доставлены в Горную центральную районную больницу. Среди пострадавших - один ребенок, его состояние удовлетворительное. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии. Остальные получили рекомендации врачей и направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В результате столкновения Toyota Wish и Toyota Hiace один человек погиб, семеро пострадали.