В Москве задержали фигуранта дела о недобросовестной застройке в Астане

Мужчину подозревают в причинении ущерба на сумму свыше $11 млн

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов России задержали в Москве одного из фигурантов уголовного расследования деятельности недобросовестных застройщиков в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

"Органом уголовного преследования расследуется семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по 10 многоквартирным жилым комплексам. Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу лиц и их активов", - говорится в сообщении.

К семи лицам, в том числе трем руководителям строительных компаний, применена мера пресечения в виде содержания под стражей. "При содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан на территории Москвы. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 млрд тенге ($11,1 млн)", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что Генеральная прокуратура России на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворила запрос казахстанской стороны о выдаче подозреваемого.