СМИ: в Колумбии упал самолет скорой помощи

Как минимум один человек погиб, передает газета El Tiempo

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб в результате крушения самолета Cessna-421 с медиками на борту вблизи города Вальедупар. Об этом сообщила газета El Tiempo.

Мэр города Эрнесто Ороско Дуран подтвердил крушение самолета, не уточнив количества жертв. "Выражаю солидарность жертвам и пострадавшим трагического авиапроисшествия в городе Вальедупар, случившегося в это воскресенье. Самолет скорой помощи упал вскоре после взлета из аэропорта Альфонсо Лопеса", - написал градоначальник в соцсети X (ранее Twitter).

По данным El Tiempo, на борту самолета, который должен был доставить в Боготу 11-летнего мальчика для прохождения лечения, находилось шесть человек. Жертвой происшествия стал один из врачей, сопровождавший ребенка. Выжившие были госпитализированы.

Причины крушения самолета пока не установлены. По данным властей, пилот сообщил о неполадках и пытался вернуться в аэропорт вылета.