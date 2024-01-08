В токийском аэропорту открыли ВПП, где произошло столкновение самолетов

Из-за закрытия этой взлетно-посадочной полосы в общей сложности отменили или перенесли порядка 1 тыс. авиарейсов

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса токийского аэропорта Ханэда, где 2 января произошло столкновение между пассажирским лайнером компании Japan Airlines и военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны, открылась для использования спустя шесть дней после инцидента. Об этом объявила администрация аэропорта.

В общей сложности из-за закрытия этой ВВП было отменено или перенесено порядка 1 тыс. авиарейсов. Остальные взлетно-посадочные полосы столичного аэропорта в это время работали в штатном режиме.

Японские правоохранительные органы и Минтранс продолжают расследование инцидента. По информации местных СМИ, столкновение между двумя самолетами могло произойти из-за недопонимания между пилотом DHC-8 и диспетчерами. Сообщалось, что самолет береговой охраны не получал разрешения выезжать на взлетно-посадочную полосу. Согласно записи переговоров, экипажу DHC-8 сказали проследовать до места ожидания у ВВП. В то же время летчик береговой охраны (единственный выживший член экипажа) утверждает, что получил разрешение диспетчеров и вывел воздушное судно на ВВП, где произошло столкновение с совершающим посадку лайнером JAL.

Минтранс Японии придерживается версии, что инструкции диспетчеров аэропорта Ханэда были надлежащими - лайнер JAL в соответствии с существующими протоколами получил разрешение на посадку. Местные эксперты, бывшие и действующие летчики гражданской авиации, в эфире телеканалов неоднократно подчеркивали, что приземление пассажирского самолета в принципе невозможно без получения разрешения диспетчеров.