В ГП заявили, что в 2023 году в суды передали дела на 70 лиц за фейки о ВС РФ

Только с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано 135 преступлений, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Прокуроры в 2023 году направили в суды уголовные дела в отношении 70 лиц, обвиняемых в распространении фейковой информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ) в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Только с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано 135 преступлений, предусмотренных этой статьей. Следственными органами расследовано и направлено в суд 79 уголовных дел в отношении 70 лиц", - сообщили в Генпрокуратуре, отвечая на запрос агентства.

Там напомнили, что статья 207.3, направленная прежде всего на пресечение распространения антироссийской пропаганды, заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, в том числе в ходе спецоперации на Украине, была введена в Уголовный кодекс РФ в марте 2023 года. Она предусматривает наказание от штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей до пяти лет лишения свободы, а в случае распространения заведомо ложной информации с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, либо с искусственным созданием доказательств обвинения или из корыстных побуждений, или по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды - от штрафа в размере 3-5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.