В Колумбии арестовали разыскиваемого в США наркоторговца

Он возглавлял банду "Курва", которая вместе с мексиканскими картелями организовывала перевозку до 5 тонн кокаина в месяц, заявили в колумбийском Минобороны

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Колумбии и Эквадора в ходе совместной операции арестовали разыскиваемого США главаря банды "Курва" и его брата. Об этом сообщило колумбийское министерство обороны на своей странице в соцсети X.

"В рамках операции, проведенной в координации полиции, ВМС и генеральной прокуратуры Колумбии и полиции Эквадора в муниципалитетах Канделария и Буэнавентура в департаменте Валье-дель-Каука, удалось поймать двух братьев по прозвищу Курва и Чанчи, которые возглавляли преступную группировку "Курва", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, арестованные с мексиканскими картелями организовывали перевозку до 5 тонн кокаина в месяц. Наркотики доставляли из Эквадора в США и Европу.

По данным ведомства, в отношении главаря банды действует запрос о выдаче США. Его брат объявлен в международный розыск по обвинению в "производстве, хранении и продаже наркотиков".