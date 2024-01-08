Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 168

Согласно данным региональных властей, 323 человека не выходят на связь

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Число жертв землетрясений, которые продолжаются в Японии с 1 января, достигло 168. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные японскими региональными властями.

При этом число жителей пострадавших от удара стихии регионов, с которыми местные экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение, увеличилось до 323. Более 560 человек получили травмы различной степени тяжести в результате продолжающихся подземных толчков.

Наибольший ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы в том числе подразделения Сил самообороны Японии. Последний раз живого человека спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов 6 января: 90-летняя местная жительница более пяти суток провела под обломками собственного жилища, разрушенного подземными толчками.