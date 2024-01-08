На Урале в ДТП погибла женщина

Еще семь человек пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Свердловской области. Женщина погибла, еще семь человек, в том числе пятеро детей, травмированы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия пассажир автомобиля Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford, из которых пятеро детей (2, 4, 6, 15, 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь. Несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД - в салоне Ford находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины", - сказано в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, на 57-м км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, водитель Chevrolet в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие алкоголя в его организме.