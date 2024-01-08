Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы в Рубежном

Глава ЛНР отметил, что никто не пострадал

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Авиационная бомба ФАБ-250 нештатно сошла с самолета Воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР), жертв среди мирных жителей нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

Пасечник сообщил, что жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения. "Там сейчас находятся пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - уточнил он.

По его словам, на месте ЧП работают силовики, которые принимают решение об обезвреживании боеприпаса.