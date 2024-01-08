В Хакасии четыре человека пострадали в ДТП на трассе

Среди пострадавших оказались дети семи и девяти лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Автомобили "ВАЗ" и Toyota столкнулись на трассе в Хакасии, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили в Госавтоинспекции республики.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Voltz, женщина 1987 года рождения, при движении со стороны города Саяногорска в сторону пгт Черемушки, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением мужчины 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП тяжелые травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры, а также 32-летняя женщина и девятилетний мальчик. Они госпитализированы с множественными переломами и травмами головы. Семилетний пассажир иномарки находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом голени.

Уточняется, что инцидент произошел около 19:00 (15:00 мск) накануне, однако известно о нем стало только сейчас. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.