В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины

Мужчины передавали информацию сотрудникам СБУ через Telegram

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двух жителей региона, собиравших данные о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ, собранную информацию мужчины передавали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

"Установлено, что житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям <...> [собирал] сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции [ЛНР] и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины посредством личных встреч. Второй фигурант <...> [собирал] сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР. Полученные данные он передавал сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram", - сказано в сообщении.

Оба этих фигуранта задержаны, следователи регионального УФСБ возбудили и расследуют уголовные дела по статье о шпионаже.