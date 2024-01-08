В Саратове задержали мужчину за попытку нападения с ножом на полицейских

В правоохраниетельных органах отметили, что сотрудники применили табельное оружие при задержании

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина в Саратове пытался напасть на сотрудников полиции с ножом, сообщает Следственный комитет РФ.

"В ночь с 6 на 7 января 2024 года 45-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. Сотрудниками полиции он был остановлен на улице Тульской города Саратова, на него был составлен протокол об административном правонарушении. Не согласившись с привлечением к ответственности, мужчина высказал угрозу убийством и замахнулся на одного из сотрудников правоохранительных органов ножом", - говорится в сообщении.

Проигнорировав предупреждения от полицейских, мужчина попытался напасть на второго сотрудника. Мужчина был задержан.

В правоохраниетельных органах агентству уточнили, что полицейские применили табельное оружие при задержании.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.