В Краснодаре задержали напавшего с ножом на прохожих рецидивиста

Среди пострадавших 11-летняя девочка, заявили в МВД

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Краснодаре. Среди пострадавших три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Краснодаре неизвестный с ножом на улице напал на прохожих - он ранил в шею мужчину, а после женщину и 11-летнюю девочку.

"По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. В результате противоправных действий злоумышленника пострадали трое граждан, среди которых несовершеннолетняя девочка. С места происшествия изъят нож", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного потерпевшим вреда здоровью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции проводится проверка.