На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

Авария произошла в районе 54-го км МКАД

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение транспорта в районе 54-го км МКАД затруднено из-за столкновения трех грузовиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 54-го км МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в публикации.

В департаменте сообщили, что движение по внешней стороне МКАД перекрывалось. Позже оно было возобновлено по трем полосам.