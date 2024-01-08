Число обесточенных населенных пунктов на Украине достигло 850

Для поддержания стабильности энергосистемы страны осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Румынии общим объемом 2865 МВт.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 850 населенных пунктов остались без энергоснабжения на Украине. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"На утро из-за непогоды <...> обесточены 396 населенных пунктов. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что для поддержания стабильности энергосистемы страны осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Румынии общим объемом 2865 МВт.