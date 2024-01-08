В Петербурге нашли тела двух детей после пожара

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Тела двух несовершеннолетних детей были обнаружены после пожара в коммунальной квартире Калининского района Санкт-Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, пожар произошел 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в Калининском районе города. В результате погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В пресс-службе также отметили, что специалистами проводится осмотр места происшествия, а также выполняются другие мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего.