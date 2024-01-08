Сильный боковой ветер со снегом не позволяют производить противообледенительную обработку самолетов, заявили в пресс-службе аэропорта

КИШИНЕВ, 8 января. /ТАСС/. Сильная метель существенно осложнила работу аэропорта в Кишиневе, из-за чего здесь отменили большинство рейсов. Об этом информирует пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сильный боковой ветер со снегом не позволяют производить противообледенительную обработку самолетов, без которой они не допускаются к взлету", - уточняется в сообщении.

По данным метеорологов, республика оказалась в зоне действия снежного циклона. В связи с этим с 7 по 10 января в Молдавии действует оранжевый код опасности. Сегодня утром служба чрезвычайных ситуаций страны сообщила, что 57 населенных пунктов в семи районах были частично обесточены. Из-за непогоды в Кишиневе была приостановлена работа общественного транспорта и госучреждений.