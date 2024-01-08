Украинские мошенники выманили у жителя Витебска более $7 тыс.

По данным следствия, телефонные аферисты вынудили его под видом спецоперации оформить на себя банковские кредиты

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии расследуют уголовное дело по факту завладения украинскими киберпреступниками 23 тыс. белорусских рублей (около $7,2 тыс.), принадлежащих жителю Витебска. Об этом говорится в сообщении следственного ведомства республики.

"По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2023 года житель Витебска подвергался атакам телефонных аферистов, которые, представляясь правоохранителями и сотрудниками банка, вынудили его под видом спецоперации оформить на себя банковские кредиты. "Несмотря на то, что преступники звонили с украинских номеров, потерпевший строго выполнил указания: оформил кредиты и перевел деньги, при этом игнорируя предупреждения реальных сотрудников банков о действиях злоумышленников", - проинформировали в СК.

По информации комитета, получив 23 тыс. рублей, киберпреступники поблагодарили доверчивого гражданина, указав, что "большая часть денег пойдет на поддержку военнослужащих Украины, а на оставшиеся они купят шампанское". Спустя некоторое время житель Витебска рассказал о произошедшем родственнице, которая посоветовала обратиться в милицию, отметили в СК Белоруссии.