На Урале в ДТП пострадали четыре человека

Среди них есть ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, травмированы четыре человека, в том числе пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, находившаяся в Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan. В настоящее время медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. Известно, что ребенок перевозился без нарушений", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, столкновение произошло в понедельник днем на 15-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. В ведомстве отметили, что водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего и случилось ДТП.