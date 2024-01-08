В Полтаве из-за аварии около 20 жилых домов остались без отопления и горячей воды

По словам главы региона, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авария на коммунальных сетях произошла в украинском городе Полтава, административном центре Полтавской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Филипп Пронин.

"В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения", - сообщил Пронин.

По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. По предварительной информации, "поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время".

Что стало причиной инцидента, Пронин не уточнил. Согласно прогнозу погоды, в настоящий момент в полтавском регионе минус 11 градусов.