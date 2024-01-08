На Ставрополье в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли семь человек

Еще трое человек получили травмы

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Семь человек погибли в столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика на Ставрополье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

"Произошло столкновение пассажирской "Газели" и грузового автомобиля "Камаз". По предварительным данным, семь человек в происшествии погибли", - сказал собеседник.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, еще трое человек получили травмы. Авария произошла в Предгорном округе Ставрополья, сообщили в управлении.

В краевом управлении ГИБДД рассказали, что двух человек доставили в больницу. "В результате ДТП водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир "Газели" и водитель грузовика доставлены в больницу. Установлено, что "Газель" двигалась по маршруту Пятигорск - поселок Пятигорский, в салоне находились семь пассажиров и водитель. Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе МЧС агентству добавили, что пожарные проливают газовые баллоны столкнувшихся автомобилей. Кроме того, в работе задействованы психологи МЧС.

Авария произошла около 14 часов на 45-м км автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск. По предварительным данным, водитель маршрутки, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовиком, который двигался со встречного направления.