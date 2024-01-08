В Новгородской области четыре человека погибли в массовом ДТП

Среди них есть один несовершеннолетний

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Массовое ДТП из 30 машин на трассе М-11 в Новгородской области унесло жизни четырех человек. Среди погибших один несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Сегодня, в 14:45 на 526-м км СПАД (скоростной платной автомобильной дороге - прим. ТАСС) М-11 "Нева" (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", - говорится в распространенном сообщении.