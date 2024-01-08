При инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили об отсутствии повреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Инцидент произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области, никто не пострадал, повреждений нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.

"Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже", - сказал собеседник агентства, не уточняя, что именно произошло.

В Уральской транспортной прокуратуре ТАСС добавили, что, согласно первой поступившей информации, на путях произошел "хлопок". "Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация", - отметил собеседник агентства.