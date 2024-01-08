Число пострадавших в ДТП с маршруткой на Ставрополье выросло до четырех

По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным грузовиком

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика на Ставрополье увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

"По оперативным данным, погибли семь человек, четыре пострадали. <...> Все обстоятельства происшествия будут установлены. На место выехали бригады медиков из Предгорного округа и Пятигорска. Раненым оказывается необходимая экстренная помощь", - написал он.

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла около 14 часов недалеко от поселка Пятигорский в Предгорном округе. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту город Пятигорск - поселок Пятигорский. Личности погибших и раненых уточняются.

По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным грузовиком.