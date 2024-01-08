На Ставрополье возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими

На место происшествия выехало руководство и следователи аппарата управления

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием пассажирского микроавтобуса на Ставрополье, в котором погибли семь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В следственном отделе по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство и следователи аппарата управления. Проводятся первоначальные следственные действия.

Авария произошла около 14 часов недалеко от поселка Пятигорский в Предгорном округе. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту город Пятигорск - поселок Пятигорский. Личности погибших и раненых уточняются. По предварительным данным краевого управления ГИБДД, водитель маршрутки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным грузовиком.

В Telegram-канале краевого управления МЧС сообщается, что на месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники. Спасатели деблокируют погибших и пострадавших, проливают газовые баллоны в микроавтобусе. К месту происшествия направлены психологи МЧС. По факту происшествия проверку начали в прокуратуре Ставрополья.