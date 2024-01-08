В РЖД не исключили задержек поездов под Нижним Тагилом после инцидента на путях

Движение поездов на участке Нижний Тагил - Гороблагодатская ограничено

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. РЖД не исключили возможность задержки поездов у станции Сан-Донато в Свердловской области из-за проведения оперативных работ правоохранительными органами после инцидента на путях. Движение поездов на участке Нижний Тагил - Гороблагодатская ограничено, сообщили ТАСС в РЖД.

"Сегодня, 8.01.2024, с 16:50 местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил - Гороблагодатская Свердловской железной дороги) в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами. Возможны задержки следующих электропоездов", - отметили в холдинге.

Так, задержаться могут поезда №7075 Екатеринбург - Бокситы ("Ласточка"), №7076 Нижний Тагил - Екатеринбург ("Ласточка"), №6865 Нижний Тагил - Серов, №6885 Нижний Тагил - Качканар, №6827 Нижний Тагил - Азиатская, №6466 Нижний Тагил - Екатеринбург, а также №6834 Чусовская - Нижний Тагил.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении и на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД.

Инцидент произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области, никто не пострадал, повреждений нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что, согласно первой поступившей информации, на путях произошел "хлопок".

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.