На трассе в Кузбассе столкнулись восемь автомобилей

Пострадали два человека

КЕМЕРОВО, 8 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал в кювет на одном из участков трассы Кемерово - Новокузнецк, что затруднило проезд для других участников дорожного движения. Спустя несколько минут здесь столкнулись еще семь автомобилей, пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

"Сегодня около 14:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) на 121-м км автомобильной дороги Кемерово - Новокузнецк с разницей в несколько минут произошли четыре последовательных дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись восемь транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась двум участникам движения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, легковой автомобиль Renault не справился с управлением из-за непогоды и съехал в кювет. Несколько машин остановились, чтобы оказать помощь. После этого грузовой автомобиль Shacman, проезжая по этому участку дороги, снизил скорость. "Следовавшие за ним автомобили Chery Tiggo, Toyota Caldina, Volkswagen Touareg и Toyota Camry в сложных погодных условиях, по предварительным данным, не приняли меры, которые позволили бы обеспечить безопасность дорожного движения, в результате совершили столкновения с двигавшимися впереди транспортными средствами, а также стоящими на обочине автомобилями", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры Toyota Camry. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников.