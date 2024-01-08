В Новгородской области около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что есть погибшие

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Около 50 автомобилей столкнулись на М-11 "Нева" в Новгородской области. На месте развернут пункт обогрева, сообщил глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"На М-11 "Нева" (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", - отмечается в сообщении.

По информации регионального Минтранса, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, а также пострадали шесть человек.

Ранее пресс-служба регионального УГИБДД сообщала о 30 столкнувшихся автомобилях. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на трассу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор).

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, СК. Прокуратура Новгородской области по организовала проверку по факту массового ДТП.