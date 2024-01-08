В Казахстане арестовали подозреваемых в хищении более $434 тыс. при строительстве КПП

Следствие по делу продолжается

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана арестовали трех должностных лиц Жамбылского областного филиала управляющей автодорогами национальной компании "Казавтожол". Их подозревают в хищении более 194 млн тенге (свыше $434 тыс.) при строительстве пункта пропуска "Кордай" на границе с Киргизией. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "Казавтожол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с санкции суда подозреваемые в хищении заместитель директора филиала "Казавтожол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу. При этом фамилии арестованных не называются. Следствие по этому делу продолжается.