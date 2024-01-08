В Мурманской области два человека погибли в результате схода лавины

Личности погибших установлены - это жители города Санкт-Петербурга

ТАСС, 8 января. Двое жителей Санкт-Петербурга погибли в результате схода лавины в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины. Следственным отделом по Апатитам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин", - отмечается в сообщении.

Личности погибших установлены - это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.