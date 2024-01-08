Врачи эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

В пресс-службе ведомства отметили, что среди них есть двое детей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Врачи эвакуируют в больницы 10 пострадавших в результате массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе 2 детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области", - говорится в сообщении.

Так, одного ребенка в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести направляют в областную детскую клиническую больницу. Восьмерых взрослых в состоянии средней степени тяжести доставят в областную клиническую больницу.

В пресс-службе добавили, что еще четыре человека, среди которых - ребенок, погибли.

"На месте происшествия работают шесть бригад медиков - одна бригада территориального центра медицины катастроф, одна авиамедицинская бригада и четыре бригады скорой медицинской помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - отметили в Минздраве России.