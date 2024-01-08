В Белгороде более 940 жилых помещений получили повреждения при обстрелах с 29 декабря

Глава региона сообщил, что из 4,1 тыс. поврежденных кв. м окон и балконов застеклено 2,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 800 квартир и 132 индивидуальных дома получили повреждения в Белгороде при обстрелах с 29 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородсой области Вячеслав Гладков по итогам оперативного совещания по ходу восстановительных работ в городе.

"На сегодняшний день, начиная с ночного обстрела от 29 декабря, повреждения выявлены в 944 жилых помещениях: 812 квартирах в 82 МКД (многоквартирных домах - прим. ТАСС) и 132 индивидуальных домах", - написал он.

По словам губернатора, сейчас из 4,1 тыс. поврежденных кв. м окон и балконов застеклено 2,2 тыс. кв. м. Повреждения кровли выявлены в четырех многоквартирных домах на площади 2,4 тыс. кв. м. "На одном объекте работы будут выполнены до 10 января, в трех домах кровля будет полностью заменена к 1 февраля", - проинформировал глава региона.

Внутренняя отделка повреждена в 46 квартирах, основная масса разрушений пришлась на потолки и стены. "В некоторых квартирах необходимо заменить межкомнатные двери и напольное покрытие. Во всех квартирах, за исключением тех, в которых собственники временно отсутствуют, произведены необходимые замеры. В одной работы уже выполнены. Во внутренних ремонтных работах задействовано 9 подрядных организаций, которые с завтрашнего дня начинают усиленно работать", - сообщил Гладков.

За восстановление поврежденных социальных и административных объектов в Белгороде отвечает министерство строительства региона. Сейчас работы уже завершены на 4 объектах из 23. "Продолжаются работы в одном из корпусов 24-й школы - здесь идет установка арочных окон, и в Медицинском колледже ведется замена фасадной плитки. Работы на ряде объектов будут завершены к 10 января, за исключением лицея №9, Центра народного творчества и фасада филиала ВГТРК - здесь более сложные работы и витражные окна, на изготовление которых требуется больше времени", - написал губернатор.