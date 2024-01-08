В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с маршруткой

Глава краевого ведомства Юрий Литвинов сообщил, что три человека находятся в тяжелом состоянии

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье. Еще у одного человека повреждения средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале глава краевого Минздрава Юрий Литвинов.

"С места ДТП было эвакуировано четверо пострадавших. Все доставлены в травмоцентр первого уровня городской клинической больницы города Пятигорск. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один человек получил повреждения средней степени тяжести. <...> Дал поручение незамедлительно привлечь к лечению пострадавших краевых специалистов по профильным направлениям", - написал он.

По уточненным данным краевого управления ГИБДД, в маршрутке в момент ДТП находились девять пассажиров, из которых шесть пассажиров погибли и трое ранены. Также погиб водитель маршрутки. Водитель грузовика госпитализирован.

"По уточненной информации, за рулем пассажирской "Газели" находился 63-летний водитель, житель Ессентуков. Погибший злостным нарушителем ПДД не являлся", - сообщается в Telegram-канале управления.

Авария произошла около 14 часов недалеко от поселка Пятигорский в Предгорном округе. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту город Пятигорск - поселок Пятигорский. По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным грузовиком.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.