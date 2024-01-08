На Урале восстановили движение поездов под Нижним Тагилом после инцидента на путях

В Свердловской железной дороге сообщили, что максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Восстановлено движение поездов по станции Сан-Донато около города Нижний Тагил Свердловской области, где ранее произошел инцидент на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале Свердловской железной дороги.

"Движение поездов по станции Сан-Донато восстановлено. Сегодня в 19:57 местного времени (17:57 мск) открыто движение поездов по станции Сан-Донато (участок Нижний Тагил - Гороблагодатская Свердловской железной дороги). Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в РЖД сообщали, что не исключена возможность задержки поездов у станции Сан-Донато в Свердловской области из-за проведения оперативных работ правоохранительными органами после инцидента на путях.

Инцидент произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области, никто не пострадал, повреждений нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что, согласно первой поступившей информации, на путях произошел взрыв.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.