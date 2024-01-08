В Нижегородской области дом на пять квартир получил повреждения из-за взрыва газа

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что погибших и пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в одноэтажном доме на пять квартир в Выксе Нижегородской области, в результате разрушилась часть стены и оконного проема. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:40 мск поступило сообщение о взрывк в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме по адресу: городской округ города Выкса, площадь Советская, дом 12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло разрушение части стены и оконного проема без последующего горения", - говорится в сообщении.

На момент происшествия в квартире находился один человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования. Сейчас дом отключен от газоснабжения.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Квартира, где произошло происшествие, была оборудована газовым котлом.