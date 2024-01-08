В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Трое пострадали, сообщили в ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 января. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Ростовской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"На автодороге село Самбек - поселок Матвеев Курган в Неклиновском районе водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не выбрал безопасную с учетом дорожных и метеорологических условий скорость движения при торможении (из-за снизивших скорость впереди идущих транспортных средств), не справился с управлением, допустил занос задней части автомобиля на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с движущимся [навстречу] грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. В результате [оба автомобиля съехали на] обочину. В результате ДТП два пассажира Renault погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два пассажира и водитель получили травмы, пострадавшие доставлены в больницу. Возраст участников ДТП устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.