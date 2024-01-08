На Урале директор предприятия ЖКХ нанес травмы женщине из-за жалоб на уборку снега

Руководитель организации заставлял пострадавшую извиниться за установку в снежных отвалах таблички с обращением к нему и главе города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после причинения травм жительнице Североуральска Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Североуральска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту причинения местной жительнице телесных повреждений в связи с ее жалобами на некачественную уборку снега", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, женщина разместила в социальных сетях фотографии сугроба, образовавшегося перед ее домом в результате проезда по улице снегоуборочной техники. Поскольку снег так и не убрали, она установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и руководителю одного из коммунальных предприятий. После этого с ней связались представители организации и навели порядок.

При этом, как заявила женщина, к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном. "Они заставили ее извиниться и причинили ей телесные повреждения. Она обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", - добавили в прокуратуре.