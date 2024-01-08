В Краснодаре возбудили дело в отношении напавшего с ножом на троих прохожих

В СК России по краю отметили, что 37-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении мужчины, который нанес удары ножом троим случайным прохожим, в том числе 11-летней девочке. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

"По поручению руководителя следственного управления по краю в отношении мужчины, применившего насилие к гражданам, возбуждено уголовное дело. <...> По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенных преступлений, назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении.

В СК России по Краснодарскому краю уточнили, что 37-летний мужчина на улице Бургасской в состоянии алкогольного опьянения беспричинно ударил ножом в плечо 11-летнюю девочку, после чего пошел дальше и также без повода ударил ножом в шею и спину проходившего мимо мужчину. Затем фигурант ранил ножом в лицо женщину, выходившую из магазина. В настоящее время пострадавшие мужчина и женщина находятся в больнице, девочка получила повреждение, не представляющее угрозу для ее жизни.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полицейские задержали ранее судимого мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Краснодаре. Среди пострадавших три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.