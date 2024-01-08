Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16

Четырех из них доставили в Новгород авиацией МЧС

ТАСС, 8 января. Число пострадавших в результате ДТП на трассе М-11 в Новгородской области увеличилось до 16, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них 5 детей", - сказали в МЧС.

Авиация МЧС РФ доставила четверых пострадавших в Новгород, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"С помощью авиации МЧС России в областной центр доставлены трое детей и их отец. В Великом Новгороде детей передадут специалистам медицины катастроф", - сказали в пресс-службе.

С пострадавшими в ДТП, кроме медиков, работают психологи министерства.

На трассе также остаются порядка 60 большегрузов, которые не имеют возможности развернуться. Протяженность пробки составляет около 1,5 км. Остальные автомобили перенаправлены по трассе М-10.

В МЧС подчеркнули, что благодаря проведенным в ноябре учениям на трассе М-11 удалось сократить время реагирования на случившееся ДТП и применить авиацию. Ведомство продолжает работу на месте аварии.

Около 50 автомобилей столкнулись в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. Движение в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на трассу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор). Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.