В центре Москвы в ДТП пострадали два человека

Авария с участием четырех машин произошла на Садово-Кудринской улице

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на Садово-Кудринской улице в центре Москвы, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на Садово-Кудринской улице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В оперативных службах ТАСС добавили, что в районе ДТП образовался большой затор в обе стороны.