8 января, 19:53,
обновлено 8 января, 20:09

На одном из перегонов Забайкальской железной дороги сошли 27 грузовых вагонов

Пострадавших нет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. 27 вагонов грузового поезда сошли с пути на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги, говорится в сообщении РЖД. В компании уточнили, что сейчас к месту происшествия направляются восстановительные поезда, поезда №2 Москва - Владивосток и №329 Чита - Благовещенск остановлены в пути.

"9 января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край