Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik

По факту поджога ранее завели уголовное дело

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", - написала она в Telegram-канале.

Ранее Татаренков сообщил в своем Telegram-канале, что вечером 7 января подожгли дверь его квартиры в Петербурге. По словам Татаренкова, в этих действиях есть украинский след. По данному факту возбуждено уголовное дело.