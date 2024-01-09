На Забайкальской желдороге из-за схода с рельсов 14 грузовых вагонов задерживаются поезда

Пассажирский поезд № 6217 по маршруту Зилово - Чернышевск отменили

ТАСС, 9 января. Несколько пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом с рельсов 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур - Бушулей на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), сообщается в Telegram-канале ЗабЖД.

"На Забайкальской железной дороге в связи со сходом 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур - Бушулей задерживаются пассажирские поезда №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск. Ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.

Также отменен пассажирский поезд № 6217 сообщением Зилово - Чернышевск, доставка пассажиров пригородного поезда до мест назначения будет организована автотранспортом.

"Пассажиры задержанных поездов дальнего следования будут обеспечены водой и дополнительным питанием", - подчеркивается в сообщении.

14 вагонов грузового поезда сошли с пути 8 января на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги.